Милли назвал содержательным и полезным разговор с Герасимовым

23 мая. 20:59

Председатель комитета начальников штабов армии США Марк Милли прокомментировал прошедший на прошлой неделе телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Пентагоне на брифинге с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

"Я позвонил российскому коллеге. Я не могу поделиться содержанием разговора, но важно, что он состоялся. Беседа была содержательной и полезной", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, Милли и Герасимов поговорили по телефону в четверг 19 мая. В Минобороны РФ рассказали, что военные обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию на Украине.

Предыдущие телефонные переговоры Герасимова и Милли состоялись 11 февраля.