Эрдоган: Турция создаст зону безопасности у своих южных границ

23 мая. 21:20

Вооруженные силы Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре будет принято решение по этому поводу, - заявил сегодня в обращении к народу страны после заседания Кабмина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза", - поведал Эрдоган, передает РИА Новости.

В скором будущем Турция намерена завершить процесс по созданию зоны безопасности у своих южных границ глубиной в 30 км.

"Те, кто защищает террористические организации, представляющие угрозу для Турции, оказывая им всевозможную поддержку, должны отказаться от своего высокомерного отношения. Тем временем мы работаем над недостающими частями нашей работы по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ. Районы, которые являются центром нападений против нашей страны, являются нашим приоритетом. Как только вооруженные силы Турции и разведслужбы завершат подготовку, эти операции начнутся. Мы примем решения по этому вопросу на заседании Совета национальной безопасности, который состоится в четверг", - подчеркнул он, передает ТАСС.

Напомним, армия Турции сейчас проводит операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.