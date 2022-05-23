В МИД России рассказали подробности беседы Лаврова и Байрамова

23 мая. 20:31

Министерство иностранных дел России рассказало о деталях телефонного разговора, который прошел сегодня между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских связей в контексте реализации положений подписанной 22 февраля с.г. на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой", - сказано в нем.

Лавров и Байрамов обменялись мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры подтвердили приверженность неукоснительному выполнению всех трехсторонних заявлений на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года, "призванных обеспечить долгосрочную нормализацию отношений" между Баку и Ереваном.

Дипломаты рассмотрели "ряд дальнейших совместных шагов на приоритетных направлениях", в том числе по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы, а также подписание мирного договора между АР и РА.