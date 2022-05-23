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Артиллерийский снаряд случайно откопали в Эчмиадзине (ФОТО)

Артиллерийский снаряд случайно откопали в Эчмиадзине (ФОТО)

Артиллерийский снаряд был найден во дворе в Эчмиадзине (Армавирская область), такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

В нем говорится, что в 18:03 спасатели получили сигнал о том, что при выполнении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд.

На место ЧП прибыли оперативная группа спасательного управления по области и инженерно-саперная группа управления ГО МЧС.

Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 75 мм, подвергшийся коррозии.

Инженерно-саперная группа перевезла опасный предмет на полигон для дальнейшего уничтожения.

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