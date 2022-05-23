Ученые РАН подтвердили высокое качество днепровской воды для Крыма

23 мая. 20:35

Днепровская вода, которая подается по Северо-Крымскому каналу на полуостров, пригодна для использования в народнохозяйственных целях, - сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.

"Результаты, полученные по гидрохимическим показателям днепровской воды, свидетельствуют о ее хорошем качестве в отношении изучаемых характеристик и полной пригодности этой воды для использования ее в народохозяйственных целях", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Специалисты отбирали пробы из русла канала для определения 14 гидрохимических параметров воды. Что касается параметров экологического качества воды, то они продолжат изучаться.