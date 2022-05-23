РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ученые РАН подтвердили высокое качество днепровской воды для Крыма

Ученые РАН подтвердили высокое качество днепровской воды для Крыма

Днепровская вода, которая подается по Северо-Крымскому каналу на полуостров, пригодна для использования в народнохозяйственных целях, - сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.

"Результаты, полученные по гидрохимическим показателям днепровской воды, свидетельствуют о ее хорошем качестве в отношении изучаемых характеристик и полной пригодности этой воды для использования ее в народохозяйственных целях", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Специалисты отбирали пробы из русла канала для определения 14 гидрохимических параметров воды. Что касается параметров экологического качества воды, то они продолжат изучаться.

485 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version