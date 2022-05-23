"Я шагаю по Москве" Данелия выходит в повторный прокат

23 мая. 19:58

Фильм "Я шагаю по Москве" Георгия Данелия скоро выйдет в повторный прокат, об этом сообщило Минкультуры России.

"26 мая "Искусство кино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Я шагаю по Москве" Георгия Данелия", - пояснили в ведомстве..

Эта лирическая комедия стала одним из главных фильмов оттепели. ремьера прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года. Там Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов "За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях".

Билеты доступны по "Пушкинской карте".