Российские туроператоры развивают бюджетный сегмент летнего отдыха

23 мая. 19:53

У туроператоров и отельеров в России достаточно доступных предложений для летнего отдыха в стране, - сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле три звезды на Черном море - в Крыму и Краснодарском крае - с трехразовым питанием за 30-40 тыс рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тыс рублей на двоих, это базовая цена без питания", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44 тыс рублей на двоих за неделю с перелетом и питанием. Также имеются доступные экскурсионные туры, например, в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых - всего 10 тыс рублей на человека за две ночи, в стоимость включены перелет и завтраки.

Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тыс рублей с человека. И это лишь малая часть доступных предложений на лето.

"Также сейчас на летний период идут продажи туров по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, организованной при поддержке Ростуризма. Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, и благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные "под ключ" туры по цене в полтора-два раза ниже рыночной", - добавили в ведомстве.