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СМИ: взрыв газа в ресторане Абу-Даби унес две жизни, множество раненых

СМИ: взрыв газа в ресторане Абу-Даби унес две жизни, множество раненых

Сегодня в результате взрыва газового баллона в в одном из ресторанов в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби  погибли по меньшей мере два человека, 120 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести, - сообщил телеканал Al Hadath.

После взрыва газового баллона в расположенном в районе Эль-Халидия заведении вспыхнул пожар. Взрывной волной был нанесен серьезный ущерб как самому ресторану, так и расположенным по соседству магазинчикам, - передает ТАСС.

Жители здания, на первом этаже которого находится ресторан, были эвакуированы. Силам гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям удалось локализовать очаг возгорания.

Сейчас пожар потушен, производится разбор завалов.

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