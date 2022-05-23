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Мужчина попытался зарезать бывшую жену на остановке в Тбилиси

Мужчина попытался зарезать бывшую жену на остановке в Тбилиси

Полицейские задержали в Тбилиси мужчину, которого обвиняют в попытке умышленного убийства экс-жены, об инциденте пишут СМИ.

Преступление было совершено сегодня днем на улице Мамардашвили. Мужчина нанес женщине не менее шести ножевых ранений, причем в этот момент они находились на автобусной остановке. Как рассказали очевидцы, происходившее видел малолетний ребенок, передает Sputnik Грузия.

По данным журналистов, агрессор вышел на свободу после выплаты залога буквально несколько дней назад. Он обвинялся в насилии в отношении жены, ему также выдали ограничительный ордер, так что ему нельзя было приближаться к бывшей жене.

Пострадавшая госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

Экс-супруг обвиняется по статье " попытка умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах".

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