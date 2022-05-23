СМИ: ВСУ Украины не получат немецких БМП Marder

23 мая. 19:14

Правительство и ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки ВСУ Украины боевых машин пехоты Marder, - пишет немецкая газета Bild.

Не приводя конкретных ссылок на источник информации, авторы публикации отмечают, что во внутреннем документе министерства обороны, который имеется в расположении редакции, утверждается, что Германия могла бы "в течение шести недель" привести в боевое состояние часть из 100 БМП, которые страна может поставить Украине, и если бы совет безопасности правительства одобрил соответствующее предложение концерна Rheinmetal, то БМП уже сейчас могли бы быть задействованы ВСУ, - передает РИА Новости.

Газета напоминает, что предложение Rheinmetal ждет своего одобрения с 22 апреля, "но федеральное правительство блокирует его".