Страны БРИКС могут совместно с Россией заняться нефте- и газопереработкой

23 мая. 18:44

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) могут совместно с Россией создавать предприятия по глубокой переработке российских нефти и газа – к этому призвал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По сравнению с рядом других стран, мы с вами, конечно, во многом защищены от рисков, учитывая наше надежно выстроенное взаимодействие в этой сфере. Но у нас есть возможности сдвигаться в сторону более высокомаржинальных продуктов, получаемых при глубокой переработке нефти и газа. В этой части есть хорошие возможности в создании совместных производств, закрывающих все наши потребности без участия внешних, ненадежных партнеров", - заявил Мантуров на встрече с министрами промышленности стран БРИКС, передает ТАСС.

Также совместные усилия "могли бы изменить мировой баланс сил в разработке инновационных лекарств и вакцин, проведении совместных исследований по перспективным угрозам для здоровья и жизни наших граждан", - добавил Мантуров, подчеркнув: "Наши страны уже встали на этот путь, наладив оперативное сотрудничество в борьбе с пандемией".