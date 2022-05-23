Депутат Леонов: советская прививка защитит от оспы россиян старше 42 лет

23 мая. 18:33

Россияне старше 42 лет скорее всего не заразятся оспой обезьян даже при контакте с больными, поскольку до 1980 года в СССР делали вакцинацию от натуральной оспы, - рассказал замглавы комитета по здравоохранению Госдумы Сергей Леонов.

"Вакцину делали до 80-го года, после она была прекращена. Потому что много лет не фиксировались случаи заболевания натуральной оспы. Поэтому те, кто родился до 80-го года, они, вероятнее всего, в зависимости от возраста, вакцинированы от натуральной оспы, что дает им все шансы не заболеть, даже если они будут контактировать с больными оспой обезьян", - поведал Леонов, передает РИА Новости.

Симптомы обезьяньей оспы похожи на симптомы натуральной оспы, но обезьянья оспа протекает легче, чем обычная. Натуральная оспа в начале 80-х годов прошлого века была признана "стертой с лица земли" – ее удалось победить фактически благодаря вакцинации, - сообщил депутат, отметив, что статистику на данный момент нельзя назвать тревожной.

Сейчас в различных странах мира выявляются фактически единичные случаи болезни, к тому же инфекция завозная, в основном из Африки, - добавил депутат.