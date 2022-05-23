Ильхам Алиев создал госкомиссию по делимитации границы Азербайджана и Армении

23 мая. 18:18

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал государственную комиссию по делимитации границы Азербайджана с Арменией. Соответствующее распоряжение глава государства подписал сегодня.

Документ называется "О создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

Из него следует, что председателем комиссии стал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

В ее состав также вошли заместитель премьер-министра Нахчыванской АР, заместители глав МИД, МВД, Минэкологии и природных ресурсов, Минюста, Минсельхоза, Минобороны, а также первый замначальника Службы госбезопасности, заместители начальников Государственной погранслужбы и Службы внешней разведки, зампредседателя ОАО “Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана”, начальник Госслужбы по имущественным вопросам, заведующий сектором отдела по законодательству и правовой политике администрации президента.

Кроме того, членами комиссии стали главы исполнительных властей Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабейского, Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов.