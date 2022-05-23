В ходе спецоперации на Украине погиб племянник замминистра обороны Евкурова

23 мая. 18:18

Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине", - написал Калиматов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Погибший офицер был командиром десантно-штурмовой роты.

"Парень окончил одно из лучших в России военных учебных заведений - Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир. Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками", - отметил глава Ингушетии.