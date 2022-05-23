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Главы МИД России и Азербайджана обсудили делимитацию азербайджано-армянской границы

Главы МИД России и Азербайджана обсудили делимитацию азербайджано-армянской границы

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, вопросам, касающимся реализации трехсторонних заявлений между лидерами России, Азербайджана и Армении, в том числе по открытию всех коммуникаций в регионе и делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили актуальные темы двусторонней повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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