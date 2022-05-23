Замглавы Кавказского управления Ростехнадзора заподозрили во взятке

23 мая. 17:48

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор), обвиняемой в получении взятки, - сообщает Следственное управление СКР по региону.

"20 мая обвиняемая через посредника получила от двух директоров учебных центров взятки в размере 153 и 88 тыс рублей за обеспечение положительного результата аттестации обучающих в области промышленной безопасности", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

После получения денег подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, ей предъявлено обвинение по статье "получение взятки" и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас проходят проверки в отношении подозреваемых в посредничестве и даче взятки.