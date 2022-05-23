Турист-одиночка погиб в горах Сочи

23 мая. 17:47

Спасатели нашли тело туриста, погибшего во время похода на горе Малый Амуко в Сочи, такое сообщение распространил Южно-Российский поисково-спастельный отряд МЧС РФ.

К спасателям обратилась жена пропавшего мужчины. Она рассказал, что ее муж в субботу вышел в одиночный поход по маршруту: хребет Прохладный - гора Сахарная - гора Амуко - хребет Ажек.

В пресс-службе Сочинского нацпарка уточнили, что турист не брал пропуск на маршрут и не регистрировался в МЧС. Более того, он отправился в путь без палатки, так как собирался вернуться в тот же день или остаться на ночь в экопоселении "Ажек".

Но в воскресенье мужчина на связь не вышел, его жена обратилась к спасателям. На его поиски пешком выдвинулись две группы, вершины гор Сахарная, Большой и Малый Амуко решили проверить с воздуха.

"Утром 23 мая с базы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели спасатели и вертолетчики МЧС России. В результате воздушного поиска с борта вертолета Ка-32 МЧС России у истоков реки Агва на горе Малый Амуко (высота 1680 метров над уровнем моря) было обнаружено тело погибшего мужчины", - цитирует сообщение пресс-службы ЮРПСО РИА Новости.

Тело было эвакуировано.