Мирзоян Лаврову: Армения хочет мира с Азербайджаном

23 мая. 17:34

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сегодня провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонную беседу, в ходе которой был обсужден вопрос делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, - сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства,

В ходе разговора стороны коснулись пунктов трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также рассмотрели вопросы формирования комиссии по делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией, налаживания экономических связей и разблокировки коммуникаций в регионе, - передает Sputnik Армения.

Мирзоян также подтвердил позицию Армении по установлению мира и стабильности в мире, а также по установлению мирных отношений с Азербайджаном.

Министры иностранных дел Армении и России также обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки и шаги по укреплению союзнических отношений между двумя странами.