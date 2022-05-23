В столице Дагестана нашли 350 незаконно подключенных к коммуникациям домов

23 мая. 17:18

Проверка, проведенная представителями министерства энергетики и тарифов Дагестана, показала: 346 многоэтажных домов в Махачкале подключены к газовым и электрическим сетям с нарушениями правил, сообщили в пресс-службе министерства.

"На сегодняшний день проверено более 450 многоквартирных домов в Махачкале, в 346 обнаружены нарушения правил подключения", – говорится в сообщении, передает "АиФ Дагестан".

С марта в столице идут проверки законности подключения многоквартирных домов к сетям газо- и электроснабжения, теперь такие проверки будут проводить по всей республике.