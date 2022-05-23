Закон о "Большой перемене" Госдума может обсудить 7 июня

23 мая. 17:11

Государственная Дума может обсудить в первом чтении законопроект о создании движения детей и молодежи "Большая перемена" 7 июня, такое решение комитета по молодежной политике опубликовано в электронной базе ГД.

"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - 07 июня 2022 года", - цитирует его РИА Новости.

Дату подтвердил и глава комитета палаты Артем Метелев.

Напомним, в законопроекте указано, что движение представляет собой массовую некоммерческую самоуправляемую организацию, ее целью станет подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование мировоззрения на базе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций российских народов, достижений отечественной и мировой культуры, развития общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных устоев, любви и уважения к Родине, трудолюбия, правовой культуры и так далее.