Страшна ли обезьянья оспа

Вспышка оспы обезьян и ее распространение за пределы Африки привлекли внимание служб по надзору в сфере здравоохранения и практикующих врачей во всем мире. Общество уже устало от бесконечных эпидемий и конфликтов, пишет эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне, американский аналитик Теодор Карасик для Eurasia Review.

За последнюю неделю сообщили о примерно 130 подтвержденных или предполагаемых случаях заболевания обезьяньей оспой по крайней мере в 12 странах мира, где вспышек заболевания ранее не было. Появление вирусного заболевания, очень редко выявляемого за пределами Африки, в несвойственных для него местах, встревожило ученых. Оспа обезьян вызывает увеличение лимфатических узлов и характерную "водянистую" сыпь на лице, руках и ногах. Большинство заболевших обезьяньей оспой выздоравливают в течение нескольких недель даже при отсутствии лечения.

Это не новая инфекция, но и не слишком давняя. По мнению исследователей, возбудитель оспы обезьян представляет собой вирус с двухцепочечной ДНК, который относится к роду Orthopoxvirus. Это зоонозное заболевание (т.е. передающееся человеку от животных), впервые оспа обезьян была выявлена у человека в 1970 году в Демократической Республике Конго.

Случаи заболевания оспой обезьян спорадически - в среднем несколько тысяч случаев за год - возникают в Африке, как правило, в западной и центральной частях континента. Но за пределами Африки случаи заболевания были редкостью, причем болезнь всегда была связана с поездками в Африку или с ввозом инфицированных животных.

Теперь же число случаев заболевания обезьяньей оспой, выявленных в других странах мира во время этой вспышки, уже превысило общее число случаев за пределами Африки с 1970 года. Именно поэтому некоторые специалисты выражают обеспокоенность в связи с заразностью оспы обезьян, поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, а инкубационный период длится от пяти до девяти дней.

Крупнейшая в истории вспышка оспы обезьян началась в сентябре 2017 года в Нигерии. В течение первого года вспышки не было зарегистрировано случаев за пределами континента. Однако в течение трех недель в сентябре 2018 года трое не связанных между собой людей, зараженных обезьяньей оспой, покинули Нигерию. А семь месяцев спустя обезьянья оспа была подтверждена в Сингапуре у гражданина Нигерии.

Это были первые зарегистрированные случаи передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. С тех пор, как обезьянья оспа была обнаружена непосредственно у обезьян в 1958 году, было несколько примеров ее вспышек в лабораториях и зоопарках без четко установленного источника инфекции. В 2003 году была вспышка в США, установлено, что носителями вируса были грызуны из Западной Африки. Тогда подобные вспышки заболеваний не вызывали "массового психоза", подобного тому, что появился с началом пандемии COVID-19.

С учетом уроков, извлеченных из пандемии COVID-19, некоторые страны уже начали внедрять рекомендации по обеспечению "безопасности". На самом деле, эти рекомендации ничем не отличаются от мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. То есть, мытье рук и ношение масок по-прежнему имеет смысл.

Ученые следят за обезьяньей оспой с тех пор, как в 1970-х годах кампания по ликвидации оспы, "родственного" вируса, пошла на убыль. Как только оспа перестала быть угрозой благодаря развернутым по всему миру программам вакцинации, представители сферы здравоохранения перестали рекомендовать прививку от оспы, которая также снижает риск заразиться оспой обезьян. С каждым годом, прошедшим после ликвидации оспы, росло число людей с ослабленным иммунитетом к этим вирусам или его отсутствием. Беспокойство, хоть и не подтвержденное, вызывает то, что распространение болезни происходит среди тех, кто не был вакцинирован против оспы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян, еще 28 случаев пока расследуется. Скорее всего, будут зарегистрированы еще случаи. Безусловно, ВОЗ работает со странами, где были выявлены случаи, над расширением эпиднадзора, чтобы находить и поддерживать возможных носителей вируса, а также предоставлять рекомендации о том, как бороться с болезнью. В том числе посвященное заболеванию заседание провела стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по инфекционным опасностям с пандемическим и эпидемическим потенциалом.

Учитывая, что очаги распространения обезьяньей оспы пока что совсем небольшие, стратегия для пресечения ее дальнейшего распространения заключается в том, чтобы использовать тактику "кольцевой вакцинации": это вакцинация ближайших контактов людей, зараженных обезьяньей оспой, чтобы отрезать дальнейшие пути передачи болезни.

Оспа обезьян превратилась в политическую проблему, требующую фактов, а не шумихи. Вероятность широкого распространения заболевания низка благодаря стратегиям сдерживания, но представители систем здравоохранения правы, уделяя внимание построению моделей распространения обезьяньей оспы этим летом.