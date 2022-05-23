Швеция сообщила о получении позитивных сигналов от Турции по НАТО

23 мая. 16:55

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон получила "позитивные сигналы" от Турции по вопросу о вступлении Швеции в НАТО на прошедших в минувшие выходные переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом она сообщила в интервью агентству ТТ.

"С самого начала мы получали позитивные сигналы от Турции о том, как они посмотрят на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО", - цитирует Андерссон ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас у них идет диалог. "Он будет продолжаться, и я с нетерпением жду этого", - сказала премьер Швеции.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к РПК.