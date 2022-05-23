На Верхнем Ларсе образовалась очередь из почти 900 грузовиков

23 мая. 16:55

Несколько сотен большегрузов скопилось на границе России и Грузии в ожидании выезда из РФ через КПП "Верхний Ларс".

"На Военно-Грузинской дороге количество транспорта, ожидающего очереди на проезд, составляет 886 единиц. Развернуты и действуют три мобильных пункта обогрева и питания. Водителям оказывается необходимая помощь", - сообщил в понедельник вице-премьер Северной Осетии Рибек Томаев на аппаратном совещании с главой республики Сергеем Меняйло.

Очередь образовалась из-за увеличения транспортного потока на Военно-Грузинской дороге. Пропускная способность таможни в Северной Осетии не превышает 900 большегрузов в сутки, при этом на прошлой неделе в сутки въезжало свыше 1,5 тыс грузовиков. Таможня Грузии работает в особом режиме.

По мнению Меняйло, для улучшения ситуации на границе необходимо начать внедрять электронные очереди до того, как будут завершены работы по строительству объездной дороги вокруг Владикавказа.

"Совместно с комитетом по информатизации нам нужно начать организовывать электронную очередь. На всех пропускных пунктах. Там, где касается пунктов пропуска и таможенного оформления. С федеральной таможенной службой все вопросы решены", - отметил он.

Глава республики пояснил, что после введения в эксплуатацию объездной дороги начнут функционировать система электронной очереди, а также будут открыт бесплатные накопительные площадки для транспорта.