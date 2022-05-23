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В РУДН прошёл «Вкусный фестиваль» по-азербайджански

 В Российском университете дружбы народов прошли дни культуры студентов из Азербайджана, организованные азербайджанским землячеством при поддержке Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР). Основная задача проекта - познакомить студентов РУДН с культурой и кухней Азербайджана. 

В рамках дней культуры состоялась онлайн-экскурсия по истории азербайджанского языка, а также прошли национальная выставка азербайджанского землячества, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и «Вкусный фестиваль».

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