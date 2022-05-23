Эксперт ВШЭ: Финляндии и Швеции придется договориться с Эрдоганом

Швеция и Финляндия все еще не могут войти в НАТО. Почти все страны альянса – "за". Даже Россия устами Владимира Путина дала понять, что вступление двух стран в НАТО не создает "непосредственной угрозы" для РФ. Но остается одно большое "но". Турция.

Сразу после официального заявления Хельсинки и Стокгольма о готовности стать частью Североатлантического альянса власти Турции обратили внимание, что такое изменение состава НАТО возможно лишь при уважении к интересам безопасности Анкары. А именно – Турция требует выдачи десятков членов Рабочей партии Курдистана и "Хизмет" (гюленисты), считающихся официальной Анкарой террористическими организациями. РПК обвиняются в подрыве территориальной целостности и намерении создать "Курдистан" за счет юго-восточных турецких территорий, а гюленистов – в попытке госпереворота в Турции и смещения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.

Сегодня, выступая на церемонии на верфи Гельджюк, Эрдоган заявил, что Анкара не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни по вопросам борьбы с терроризмом, ни по обороне. "Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - заявил турецкий президент.

Помимо выдачи "террористов" Эрдоган требует от Швеции отмены санкций против Турции. Анкара ждет от Стокгольма конкретные шаги, а не открытые дипломатические отношения, сказал турецкий лидер. "В данном контексте мы не можем игнорировать санкции, которые ввела Швеция в отношении Турции. Никакого обоснования этим рестрикциям нет. Сегодня, когда особо значима солидарность в рамках НАТО, нужно отказаться от политики двойных стандартов, и уважать справедливые требования национальной безопасности Турции", - отметил он.

Речь идет, очевидно, об ограничениях на экспорт вооружений Турции со стороны Швеции. Последняя ввела ограничения после начала Турцией военной кампании "Источник мира" против сирийского ответвления РПК – YPG. По данным "Блумберга", Анкара также добивается снятия санкций США за покупку Турцией российских систем ПВО С-400.

Около недели назад, накануне подачи заявки со стороны Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, их министры иностранных дел намеревались отправиться в Турцию, чтобы в личной беседе "утрясти" все разногласия по поводу боевиков. Однако Эрдоган дал понять, что скандинавским дипломатам "нет смысла приезжать в Турцию, чтобы убедить ее одобрить их заявки в НАТО", поскольку они не соглашаются экстрадировать "террористов" и отменять санкции против Анкары.

Претензии Турции к Швеции связаны, прежде всего, с сирийским крылом РПК, а не самой Рабочей партией Курдистана, отмечает приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде.

"Представители РПК во многих европейских странах и в самой Швеции признаны экстремистами, а вот по YPG позиция иная. Европейские страны считают, что важную роль YPG сыграло в борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.), поэтому ее лидеры пользуются привилегиями в Швеции, получая убежище и финансирование. Оружейное эмбарго, как и часть санкций против Турции формально были введены за турецкие военные операции против курдских вооруженных формирований, аффилированных с РПК. Для Турции нет никакого разделения между РПК и YPG. Анкара видит в курдском сепаратизме и терроризме свою основную стратегическую угрозу, от чего ее позиция такая жесткая и непоколебимая", - говорит эксперт.

На поведении Анкары сказывается и новая геополитическая реальность, полагает Садыгзаде. "Мы наблюдаем возможный крах старого мирового порядка, на осколках которого будет создаваться новая иерархия международных отношений. Турция это понимает и считает важным для себя отстаивать свои интересы везде, где это только возможно. Сегодня в мировой политике доминирует жесткий реализм и Realpolitik. Турция старается укрепить свои позиции на глобальному уровне, получить преференции и укрепить свою экономику, не забывая при этом о ВПК. Эмбарго на поставки вооружений и запчастей в Турцию со стороны стран Запада привели к задержкам в развитии ВПК. Без запчастей и технологий сложно ввести в строй турецкий танк, турецкий самолет и иное вооружение". – пояснил он.

Приглашенный преподаватель ВШЭ считает, что Эрдоган намеренно повышает ставки, потому что, в отличие от других стран НАТО, "у Анкары действительно есть суверенитет". Что касается гюленистов, то их выдача важна для "внутриполитического развития" Турции. Эксперт уверен, что Анкара не согласится на членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока Запад не удовлетворит ее требования.

Могут ли другие 29 стран Альянса заставить Турцию согласиться на принятие двух скандинавских стран в НАТО? В середине мая в Европарламенте уже пригрозили изоляцией Анкары в случае ее бойкота расширения Альянса.

"Турции уже угрожают санкциями и исключением из НАТО. Но Европа и США не готовы терять своего союзника - вторую армию НАТО. Да, экономическая блокада скажется негативно на экономике Турции, но будет и обратный эффект. Учитывая противостояние с Россией, Западу будет сложнее выдержать экономически еще один конфликт, пусть хоть и с меньшей силой, но все-таки с региональной державой. Поэтому, думаю, Анкара и Запад смогут достигнуть компромисса. В противном случае будет еще большая деградация отношений Анкары с администрацией Байдена, возможны новые санкции и давление. Но это Турцию еще больше оттолкнет от Запада, поэтому ему необходимо договариваться. Анкара - очень важный элемент стабильности НАТО", - подчеркнул Садыгзаде.

Удастся ли Стокгольму и Хельсинки найти общий язык с Анкарой, покажет время. Пока что две страны не теряют надежды в достижении компромисса. Сегодня премьер Швеции Магдалена Андерссон сообщила о продолжении переговоров с Турцией и оценила их как "приятные".