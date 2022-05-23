Сербия проведет переговоры с Россией по газу 26 или 27 мая

23 мая. 16:31

=Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что переговоры с Россией по газу пройдут 26 или 27 мая.

"Здесь много сложных вопросов. Нам предстоят переговоры с российской стороной, верю, в четверг или в пятницу. Тогда мы будем знать больше", - цитирует его ТАСС.

Ранее президент Сербии заявил, что 25-26 мая рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос покупки газа. При этом он подчеркнул, что для Белграда важны три фактора: объемы поставок, цена и надежность снабжения.

До этого глава республики сообщил, что Сербия начинает переговоры с "Газпромом" по новому долгосрочному газовому контракту.