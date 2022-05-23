В Китае заявили, что санкции против РФ "ужалили" экономику США

23 мая. 16:17

Западные санкции, введенные против России, "ужалили" американскую экономику и ослабили доллар, считает обозреватель китайской газеты Global Times Ван И.

В своей статье он пишет, что на фоне спецоперации на Украине США и Европа применили большой арсенал ограничений против России, но они не возымели того эффекта, которого ожидали в Вашингтоне и Брюсселе.

"Санкции не смогли навредить промышленности России, но ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии. Похоже, западным странам не так просто найти альтернативных экспортеров нефти и газа", - заявил журналист.

Он отметил, что Россия адаптируется к новой мировой обстановке и укрепляет позиции в противостоянии с США: рубль становится сильнее с каждым днем, а доллар утрачивает господство.

"США наблюдают за тем, как их политика в отношении России "жалит" их собственную экономику и валюту", - заключил Ван И.