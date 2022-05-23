Роспотребнадзор не выявил в стране случаев заражения оспой обезьян

23 мая. 16:12

В России не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян, информирует пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

"По состоянию на 23 мая в Российской Федерации не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян. Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле службы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая.

Туристам следует избегать контакта с животными в следующих странах: Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

"Роспотребнадзор информирует, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, в настоящее время вспышки оспы обезьян фиксируются в нескольких странах Европы а также в США и Канаде.