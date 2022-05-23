В России выросла активность женщин-предпринимателей

23 мая. 15:52

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на встрече с женщинами-экспортерами, что в 2021 году индекс женской предпринимательской активности в России вырос на 10%.

"Мы видим, что индекс женской предпринимательской активности за прошлый год вырос на 10%, а 16% предпринимательниц начали новые направления бизнеса", - цитирует спикера Совфеда ТАСС.

Матвиенко отметила, что во время пандемии коронавируса COVID-19, когда многие предприниматели были вынуждены вводить режим жесткой экономии, женщины старались не сворачивать бизнес и даже развивали новые проекты.

"Сейчас Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран, а значит опыт более гибкого ведения бизнеса, который был получен в период пандемии, совершенно точно будет вдвойне востребован", - обратила внимание председатель Совета Федерации.