Младенец погиб в ДТП под Ташкентом

23 мая. 15:50

В лобовом столкновении в Ташкентской области погибли два человека, в том числе младенец.

Трагический инцидент произошел днем 22 мая на дороге, проходящей через махаллю "Маданият" города Бекабад, сообщает СБДД.

По данным следствия, 37-летний водитель "ВАЗ-2104" для обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Кобальт".

В результате на месте ДТП погибли водитель "ВАЗ-2104", а также пассажир "Кобальта" – ребенок 2022 года рождения.

В больницу с различными травмами доставлены 36-летний водитель "Кобальта", его 61-летний пассажир, а также 9-летний пассажир "ВАЗ-2104".

Проводится доследственная проверка.