В Херсонской области официально начали ходить и рубли, и гривны

23 мая. 15:39

Бивалютная зона официально введена в Херсонской области, в регионе в обращении будут ходить и рубли, и гривны.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, хождение двух валют в регионе официально разрешено с 23 мая. Предприятия и бизнес могут выставлять ценники в обеих валютах, курс устанавливается в размере 2 рубля за 1 гривну, уточнил он в ходе брифинга.

По словам Сальдо, соответствующий указ будет подписан в понедельник. Кроме того, в ближайшее время откроется в Херсоне откроется первое отделение российского банка. В нем смогут открыть счета все желающие предприниматели региона, в банк им необходимо будет предъявить правоустанавливающие документы украинского образца.