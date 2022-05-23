23 мая. 15:31

ЗАГ: ООН попросил Маска спасти мир от голода

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на форуме в Давосе, призвал предпринимателей-миллиардеров, таких как Илон Маск или Джефф Безос, помочь в борьбе с голодом в мире, пожертвовав деньги.

"У мира серьезные проблемы. Это не просто слова. Возьмите на себя инициативу, потому что мир нуждается в вас", - приводит его слова "Интерфакс".

Он заявил, что в прошлом году переписывался с Маском в соцсетях, и тот спрашивал его, как пожертвование в размере $6 млрд поможет агентству ООН решить проблему с голодом.

"Маск направил $6 млрд в фонд. Но все думали, что они дошли до нас, но мы пока их не получили. Поэтому я полон надежд", - добавил Бизли.