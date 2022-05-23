Кобахидзе: власти Грузии защитили свой народ

23 мая. 15:27

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе потребовал от оппозиции сформулировать четкие требования по Украине.

"Просим радикальную оппозицию и их лоббистов написать, что мы должны были сделать и не сделали. Уверен, что они не смогут написать ни одного подобного факта по простой причине – мы сделали все, кроме того, что не втянули страну в войну", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам Кобахидзе, действующее руководство Грузии защитило собственный народ.

"Оппозиция может быть недовольна тем, что мы не втянули страну в войну, но не может заявлять открыто об этом. Они этого и хотят, но открыто не могут сказать", – подчеркнул он.

Ранее крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники подвергли критике руководство Грузии за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. "Грузинская мечта" объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет оппозицию в попытке втянуть страну в войну.