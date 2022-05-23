Ростуризм готовит чартеры в Узбекистан

23 мая. 15:09

Чартеры могу полететь из России в Узбекистан, работа над запуском проекта уже началась, сообщает Ростуризм.

Глава Ростуризма Зарина Догузова и заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов провели встречу, на которой Догузова озвучила заинтересованность России в запуске туристических чартеров между странами и совместной разработке трансграничных туристических маршрутов.» Ростуризм уже начал работу над новыми чартерными направлениями и туристическими маршрутами с коллегами из Узбекистана", – сообщила пресс-служба ведомства по итогам переговоров.

По словам главы Ростуризма, по итогам 2022 года Россия и Узбекистан нарастят турпоток, он превысит допандемийные показатели. В 2019 году турпоток составил более 520 тыс поездок, в этом году ожидается около 700 тыс - плюс 20-30%.

Догузова отметила, что популярность Узбекистана среди российских туристов значительно возросла. Узбекистан по итогам майских праздников вошел в тройку самых популярных направлений зарубежного отдыха у сограждан.

В ближайшие 3-5 лет турпоток между странами планируется нарастить до 2 млн поездок в год. Росту турпотока между Россией и Узбекистаном способствует действующий безвизовый режим, а также снятие ограничений на осуществление прямого авиасообщения.

"Сегодня Узбекистан, фактически, самое развитое авианаправление на всем постсоветском пространстве: по нашим оценкам, количество двусторонних рейсов в неделю доходит до 100. Это больше, чем, например, в Египет, или ОАЭ. Причем маршрутная сеть также широкая – рейсы осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других регионов в Ташкент, Самарканд", – поделилась она.

По итогам переговоров стороны подписали план мероприятий по созданию условий для увеличения взаимного туристического потока, среди них создание новых маршрутов, улучшение транспортно-логистической сферы, развитие двусторонних деловых контактов.