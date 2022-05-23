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Кудрин: на перестройку экономики России уйдет два года

Кудрин: на перестройку экономики России уйдет два года

Россия перестроит экономику за полтора-два года. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он подчеркнул, что 2022 год будет сложным с точки зрения падения ВВП. "Есть оценки этого падения, они приведены. Возможно и следующий год будет достаточно сложным", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что это зависит от глубины кризисных ситуаций. "Они связаны с прерыванием цепочек. <…> Масштаб этих перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов и последствий", - цитирует главу Счетной палаты РИА Новости.

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