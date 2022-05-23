Матвиенко отправится в тур по странам Африки

23 мая. 14:46

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправится с визитом в страны Африки. Об этом сообщил член экономического комитета Совфеда Игорь Морозов в ходе слушаний на тему: "Межрегиональное сотрудничество субъектов РФ со странами Африки".

"Обращаясь к Вам в плане того, что необходимо сделать для работы в конкретных странах... Валентина Ивановна Матвиенко сейчас улетает в командировку в Африку", - сказал сенатор, обращаясь к представителям профильных ведомств.

Морозов также подчеркнул, что в настоящее время наблюдается активизация делегаций, в первую очередь парламентских недружественных стран на континенте, передает ТАСС.