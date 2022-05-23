Иностранцы незаконно собирали в Туркестане лекарственную траву

23 мая. 14:44

Полицейские Арысского района Туркестанской области выявили незаконный сбор сока лекарственной травы "ферула", произрастающей в степной местности, сообщает Polisia.kz.

Отмечается, что сбором занимались два десятка граждан Узбекистана. Их задержали в степи, где они организовали палаточный лагерь и выкапывали лекарственную ферулу.

Нарушителей привлекли к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК ("Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения") и выгнали из страны.

В отношении работодателя - гражданина Казахстана – составлен административный протокол по статье 519 КоАП РК (Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан). Мужчина был оштрафован.