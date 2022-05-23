Чартеры свяжут Азербайджан и Черногорию

23 мая. 14:38

Авиакомпания AZAL в партнерстве с туроператором PASHA Travel возобновляет выполнение чартерных рейсов в Черногорию.

В компании сообщили, что чартеры будут включены в летнее расписание, выполнять полеты между Баку и Тиватом планируется по четвергам с 30 июня по 1 сентября.

Международный аэропорт Тиват расположен недалеко от популярных морских курортов в Черногории.

Гражданам Азербайджана для посещения Черногории виза не требуется.

Авиабилеты уже поступил в продажу. Также доступны туристические пакеты в Черногорию, приобрести их можно во всех туристических агентствах Азербайджана.

Сотрудничество AZAL и PASHA Travel началось с 2017 года.