Чартеры свяжут Азербайджан и Черногорию

Авиакомпания AZAL в партнерстве с туроператором PASHA Travel возобновляет выполнение чартерных рейсов в Черногорию.
В компании сообщили, что чартеры будут включены в летнее расписание, выполнять полеты между Баку и Тиватом планируется по четвергам с 30 июня по 1 сентября.
Международный аэропорт Тиват расположен недалеко от популярных морских курортов в Черногории.
Гражданам Азербайджана для посещения Черногории виза не требуется.
Авиабилеты уже поступил в продажу. Также доступны туристические пакеты в Черногорию, приобрести их можно во всех туристических агентствах Азербайджана.
Сотрудничество AZAL и PASHA Travel началось с 2017 года.