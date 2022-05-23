Путин: экономика России достойно выдерживает удар

23 мая. 14:33

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар.

"Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", - цитирует его РИА Новости.

Российский лидер отметил, что текущая ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и "в целом эти усилия дают положительный эффект.