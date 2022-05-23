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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.

Они проходят в резиденции главы российского государства Бочаров ручей в Сочи, передает БелТА.

Ранее сообщалось, что лидеры РФ и РБ обсудят ключевые вопросы развития отношений Москвы и Минска с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также поговорят о международной и региональной повестке дня. Еще одной темой переговоров, как ожидается, станет импортозамещение в условиях западных санкций.

Напомним, предыдущая встреча Владимира Путина и Адександра Лукашенко состоялась на юбилейном саммите ОДКБ в Москве 16 мая.

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