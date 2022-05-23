Туристов, застрявших на Эльбрусе, доставили в базовый лагерь

23 мая. 14:06

Четверо туристов, которые застряли на Эльбрусе, доставлены в базовый лагерь, в медпомощи они не нуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поисково-спасательные работы завершены. Туристы благополучно доставлены на поляну Азау", - сказал собеседник, добавив, что пострадавших среди туристов не обнаружено.

В ведомстве отметили, что всего к спасательным работам участвовали 25 человек и три единицы техники.

Спасатели вышли на помощь находившимся на Эльбрусе четырем альпинистам в воскресенье. При спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5,3 тыс м. Позже спасатели с альпинистами возобновили спуск с горы.