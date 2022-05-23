В МИД России рассказали, что нужно сделать для урегулирования продовольственного кризиса

23 мая. 13:59

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что для урегулирования продовольственного кризиса нужно снять антироссийские санкции.

"Москва видит [выход] очень просто: нужно отменить все рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта", - сказал замминистра.

"Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, с доступом российских кораблей в европейские порты и другие", - цитирует Руденко ТАСС.

По этой причине данный вопрос необходимо решать комплексно, добавил замглавы внешнеполитического ведомства.