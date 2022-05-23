Россия сняла заявку на проведение "Экспо-2030" в Москве

23 мая. 13:57

Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки "Экспо-2030".

Согласно заявлению МИД России, выставочное движение стало жертвой "развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества".

"В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок. Очевидно, что заявка Москвы на проведение "Экспо-2030" на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала. В этой связи Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения "Экспо-2030", - говорится в сообщении ведомства.

Уведомление о снятии кандидатуры передано в международное бюро выставок 23 мая 2022 года.

"Хочется верить, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к историческим истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью. Надеемся, что в будущем создадутся необходимые условия для российского участия в равноправной конкурентной борьбе за право принять у себя "Экспо", - заключили в МИД России.