МИД: Москва изучает предложения Рима по мирному урегулированию на Украине

23 мая. 13:41

Москва получила и изучает предложения Рима по мирному урегулированию на Украине, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы его недавно получили, рассматриваем",- уточнил он.

По словам Руденко, российские власти сформулируют свое отношение к данному плану после того, как завершится ознакомление с ним.

По данным газеты la Repubblica, МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине, он включает четыре пункта: .прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработка двустороннего соглашения между Москвой и Киевом по территориальным вопросам, подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.