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В ЦБ заявили о возможном снижении ключевой ставки до конца года

В ЦБ заявили о возможном снижении ключевой ставки до конца года

Банк России может снизить ключевую ставку до конца текущего года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Текущие инфляционные тенденции, текущий темп роста цен, действительно, существенно замедляется, быстрее, чем это происходило в 2015 году. Мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - приводит его слова РИА Новости.

Центробанк был вынужден экстренно поднял ставку до 20% в конце февраля на фоне введенных против России санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке, но к концу апреля она была снижена до 14% годовых.

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