Лукашенко обратился с посланием к генсеку ООН

23 мая. 13:34

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттеришем проведет содержательные переговоры по украинской проблематике со всеми сторонами. Об этом говорится в послании главы государства руководителю всемирной организации.

"Мы с надеждой следили за вашими последними встречами в Москве и Киеве. Одновременно мы ждем от вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко верит, что в силах генсека ООН занять "действительно стратегическую миротворческую позицию, опираясь на принцип неделимой безопасности".

Глава государства также отметил, что Беларусь заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Украине. "Нас как соседей Украины беспокоит будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности Беларуси. Решать эти вопросы без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно", - сказал Лукашенко.