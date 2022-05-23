Ростуризм: отдохнуть неделю в Сочи можно за 30 тыс рублей на двоих

23 мая. 13:14

В Ростуризме сообщили, что цены на отдых на курортах Крыма и Краснодарского края этим летом стартуют от 30 тыс рублей за неделю на двоих.

В ведомстве указали на доступность туров - неделя в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием на Черном море в конце июня обойдется в 30-40 тыс рублей на двоих. Туры в Сочи без питания, но с перелетом, начинаются от 29 тыс рублей на двоих.

На летний сезон "Аэрофлот" увеличил число рейсов в Сочи из нескольких регионов страны, также запущены дополнительные поезда в Краснодарский край.

По данным Ростуризма, что в большинстве российских регионов рост цен на туры и гостиничные услуги не превышает уровня инфляции. При этом в ведомстве отметили, что цены могут расти отдельно на сегмент 4 и 5 звезд, таких отелей на курортах остро не хватает.