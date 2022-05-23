Эрдоган: Турция платит цену за НАТО и хочет видеть от альянса конкретные шаги

23 мая. 13:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подлодки "Хызыррейс" и первой сварки подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гельджюк, заявил, что страна не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом

"Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он отметил, что Турция, которая платит цену за НАТО, хочет видеть от альянса конкретные шаги, а не открытые дипломатические отношения. По его словам, Анкара не может "отложить в сторону" санкции Стокгольма против Турции при обсуждении вступления Швеции в НАТО.

"Хотя жизненно важная роль, которую мы играем в НАТО и международных организациях, членами которых мы являемся, очевидна, некоторые из наших союзников все еще говорят об отмене санкций. Мы не можем отложить в сторону санкции Швеции против нас", - добавил Эрдоган.