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В Кремле рассказали о постоянном обсуждении курса валют на совещаниях Путина

В Кремле рассказали о постоянном обсуждении курса валют на совещаниях Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещаниях у Владимира Путина постоянно обсуждается ситуация с курсами валют.

Представитель Кремля отметил, что еще одной такой темой является выполнение социальных обязательств, передает РИА Новости.

"Она постоянно обсуждается и на уровне главы государства на тех отраслевых экономических совещаниях, которые он проводит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли власти, что дальнейшее укрепление рубля поставит под угрозу выполнение соцобязательств.

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