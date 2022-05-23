В Кремле рассказали о постоянном обсуждении курса валют на совещаниях Путина

23 мая. 12:54

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещаниях у Владимира Путина постоянно обсуждается ситуация с курсами валют.

Представитель Кремля отметил, что еще одной такой темой является выполнение социальных обязательств, передает РИА Новости.

"Она постоянно обсуждается и на уровне главы государства на тех отраслевых экономических совещаниях, которые он проводит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли власти, что дальнейшее укрепление рубля поставит под угрозу выполнение соцобязательств.