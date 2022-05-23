Полиция в Самарканде била туристов, гулявших ночью, электрошокерами

23 мая. 12:50

Несколько туристов из Казахстана пострадали от действий полиции в Самарканде.

"В ночь с 20 на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств", – сообщает в понедельник пресс-служба МВД Узбекистана.

Правоохранители проявили интерес к туристам, стоявшим в 03.30 у ночного клуба в ожидании такси. После проверки документов, сотрудники полиции решили отвезти туристов в отделение. К ним применили электрошокеры в связи с нежеланием ехать, а затем принудительно доставили в участок. По факту начата прокурорская проверка. "По итогам проверки будет рассмотрен вопрос об увольнении и привлечении к ответственности всех сотрудников, совершивших противоправные действия, а также руководителей, ответственных за данную деятельность", - уточнили в пресс-службе министерства.